Duhovni nasvet: Ne brskajte po preteklosti

Vračanje k starim spominom je lahko nevarno, opozarja ameriški duhovni učitelj Eric Pepin, razen če jih lahko opazujete neprizadeto, z razdalje, brez čustvenega vpletanja, kot da se ne bi zgodili vam. Bolj ko se boste vračali vanje, močnejši bodo in se bodo na energijski ravni zrcalili v sedanjost.

Spomini so namreč močne energijske točke, ki delujejo kot programi, ki so še vedno živi in aktivni. Ne pozabite, da vesolje ne pozna linearnega časa, v njem je vse ciklično in eno, kar pomeni, da se še vedno odvijajo dogodki, s katerimi se energijsko povežete, čeprav so v resnici minili.

Če boste spodbujali stare misli, preživete načine razmišljanja, odnose, boste znova zagnali program v svojem umu, ki se bo odvrtel znova in znova ter se povezal z vašo osebnostjo.

Ker je sledenje poznanemu naravni človeški instinkt, boste zlahka zdrsnili nazaj v stare navade in preživete vzorce. To pa bo enako, kot da bi se prostovoljno vračali v že predelane teme in preteklo bolečino.