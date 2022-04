Duhovni nasvet: naučite se nenavezanosti

Ko vas kdo vpraša, kdo ste, odgovorite, da ste žena, mati, učiteljica, soseda, hčerka, umetnica, sestra itd. Toda duhovni učitelji svarijo, da pogosto zamenjujemo svoje pravo bistvo z vlogami, ki jih v življenju igramo, z odnosi, delom, ki ga opravljamo, celo s premoženjem. Toda pri tem ne pomislimo na to, da lahko izgubimo vse našteto, a bomo še vedno ohranili svojo identiteto in notranje bistvo.

Torej so to samo zunanje zgodbe, ki nas barvajo, ne pa opredeljujejo. In veliko napako delamo, če se poistovetimo z njimi, se jih oklepamo ter smo prepričani, da nam bo njihova izguba zamajala temelje in povzročila bolečino. Vedno se nam bo zdelo, da je odnos z nekom, ki ga imamo radi, prekratek, ne glede na to, kako dolgo traja. Če se ne zavedate, da so vse vloge in zunanje okoliščine minljive ter se jih oklepate, si lahko tako povzročite veliko škodo, saj se ženete za napačnimi stvarmi.

Ostanite v trenutku, saj je to vse, kar lahko upravljamo. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images

Namesto tega v odnosih razmišljajte o tem, kako vas bogatijo in česa vas učijo. Če morate spustiti nekoga, je veliko teže, če je občutek vaše lastne vrednosti odvisen od njega. Šele ko zgradite trdno lastno osebnost, se boste lahko povezovali z ljudmi zaradi izkušenj in lekcij, ne da bi s tem iskali potrditev.

Vzemite si čas zase. Zavedajte se, da ste samostojni in svoja celota, če si želite vzpostaviti zdrave odnose. V nasprotju z romantičnimi prepričanji namreč niste partnerjeva druga polovica. Lahko vam je blizu, a če boste preveč zategovali vajeti, se bosta oba zadušila. Poleg tega se zavedajte, da vam je namenjeno pridobiti izkušnje odnosov.

Če se omejite le na enega ali dva odnosa, boste odvisni od njiju. Če vas bi razhod pretresel, ne pa dotolkel, pa ste na pravi poti, saj ohranjate svojo identiteto. Bodite odprti za nova poznanstva in sprejmite, da prejeta ljubezen ni odvisna samo od enega človeka.

V širšem pomenu gre pri tem za nenavezanost na rezultat. Ne gre za to, da ne delate za svoje cilje, ampak da ste pomirjeni s trenutno situacijo. Če ste navezani na določen izid – sanjsko službo, popolno razmerje –, gojite iluzijo o prihodnjih dogodkih in bodoči sreči. A ker v resnici obstaja samo sedanjost, ne more biti boljši noben prihodnji trenutek. Zavedajte se, da je življenje polno negotovosti, ne glede na vaše namene. V človeški naravi je, da gojimo upe za prihodnost, toda z obsedenostjo s prihodnostjo zapravljate življenje tu in zdaj.

Vsi si želimo biti srečni in se izogniti trpljenju, a hkrati se vedno znova zapletamo v situacije, ki nam povzročajo bolečino. Doživite, cenite, uživajte in spustite dogodek, da naredite prostor za novo izkušnjo.