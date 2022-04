Duhovni nasvet: kopel čisti energijsko polje

V avri nosimo marsikaj – odtise različnih dogodkov, potlačena čustva, entitete, energijske blokade zaustavljajo pretok itd., zato jo je smiselno očistiti, ko smo utrujeni, če smo se zadrževali v negativnem okolju ali z napornimi ljudmi, ki so nas izčrpali, če smo se s kom sprli ali se nam zdi, da nam zadeve v življenju ne tečejo, kot bi morale.

Kopel v vodi, v kateri raztopimo sol in sodo bikarbono, lahko odlično očisti našo avro, pravi Barbara Brennan, znana ameriška zdravilka in avtorica številnih knjig. V kad stresemo pol kilograma vsake, in ker je to precej močna raztopina, nam bo najprej vzela nekaj energije.

»A če ste se navzeli veliko negativne energije ali se je v vašem polju nabralo precej nizkih vibracij zaradi bolezni, travme ali dolgotrajnih negativnih čustev, je dobro, če pripravite čim močnejšo raztopino,« svetuje in dodaja, da voda pri tem ne sme biti tako vroča kot sicer. Pazite tudi, če imate težave z nizkim tlakom.

»Namakajte se v kopeli 20 minut, nato pa za 10 ali 20 minut lezite na sonce, da boste znova napolnili svoje avrično polje z energijo,« pravi in še, da se pri kopanju ob svečah in glasbi vzpostavi globoko zdravilno stanje, v katerem lahko tudi vizualizirate in se povežete s svojo notranjostjo.