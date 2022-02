Duhovni nasvet: Ko kaj prerastete, morate naprej

Se sprašujete, ali vas služba, projekt, partnerski odnos ali prijateljstvo še podpirajo? Odločanje, ali naj ostanemo ali gremo v odnosu, projektu ali nečem, česar smo vajeni, je mukotrpno. Lahko pa se zanesete na to, da je prav, da greste, če imate globok notranji občutek, da morate to storiti.

Če se vam za nekaj ali nekoga ne zdi več vredno truditi, je to glasen alarm. Morda se vam zdi, da v zasebnem odnosu ali službi ne rastete več, ampak celo nazadujete – postajate leni, zdolgočaseni, prepirljivi, ravnodušni, preprosto ni vam več mar za delo ali drugo osebo. Morda boste začutili, da ne spadate več v določen kolektiv, nesrečni boste v njem, prezrti in se jasno zavedali, da to ni vaša dušna skupina.

V tem ni sicer nič slabega, včasih vam ljudje pač ne morejo (več) dati tistega, kar trenutno potrebujete. Vedno ne boste imeli očitnega zunanjega razloga za odhod, kot je recimo prepir, samo vaš notranji glas vam bo rekel »pojdi« – in ne bo se motil. Odhajanje ni lahko, saj povzroči tektonske premike v našem življenju in nam zamaje temelje.

Poslavljamo se namreč tudi od določenega obdobja in načina življenja. Pa vendar premagajte strah pred prihodnostjo z zaupanjem v korak v neznano. In vedno poslušajte svoje srce.