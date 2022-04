Duhovni nasvet: kljub ranam odprite srce

Ko nekoga globoko ljubimo in se nas lahko globoko dotakne, lahko na nezavedni ravni to doživljamo kot prestrašen odmev ega, ki nas želi zaščititi ter nam govori, kako ranjeni smo bili v odnosu v preteklosti.

Vsak naš sedanji odnos nam zrcali pretekle izkušnje, lahko pa se spominjamo tudi pretresljivih dogodkov iz preteklih življenj. Ko se sproži boleča točka, se prestrašimo čustev, ki se pojavijo. Vsaka nezaceljena rana namreč na energijski ravni ostane v naši avri.

Toda če se zavedamo, da je preteklost povezana s sedanjostjo, lahko opazimo tudi razlike med situacijama. In prav ta točka je možnost za rast in spremembo.

Obrambna drža v odnosih povzroča blokade v komunikaciji. Kar skrivamo, stoji na poti ljubezni. Samo če si dovolimo biti ranljivi, lahko res slišimo povedano, kar nam odpre srce in omogoči zdravo povezavo s partnerjem, pravijo psihologi. Vsi smo kdaj prizadeti.

A zgolj če si dovolimo čutiti bolečino, ki spremlja ljubezen, laže sprejmemo resničnost in drug drugega v dobrem in slabem, pravijo in svetujejo: Ko vas partner vpraša kaj bolečega, vdihnite in ne reagirajte čustveno, ampak se zavedajte, da je to prošnja za informacijo. Če boste reagirali obrambno, odkrijte, zakaj to počnete. Vas je strah videti resnico, razkriti nekaj o sebi? Sprašujemo se namreč, da se naučimo več o drugem in spoznamo resnico.

Ne predpostavljamo, da vemo, kaj si partner misli. Zato sprašujte, trudite se slišati resnico in pazite na napad in obrambo. Obramba namreč sproži še več domnevanja in nesporazumov, zato raje razjasnite dejstva.