Duhovni nasvet: kako vztrajati pri meditaciji

Če ste začetnik in vam ne gre zlahka, je težko vztrajati pri meditaciji. Strokovnjaki zato priporočajo, da meditirate vedno v istem času dneva. Najbolje zjutraj, preden vas zmotijo telefoni in e-pošta.

Če vam ne gre, pa poskusite pred spanjem ali po službi, nato pa se držite tega termina in vztrajajte pri njem. Verjetnost, da boste vztrajali, je poleg tega večja, če si poiščete družabnika. Lahko se spodbujata, učita skupaj, se opomnita na meditacijo, ko eden pozabi nanjo ali se mu je ne ljubi izvajati, se pogovorita o svojih izkušnjah.

Poleg tega poskrbite, da bo meditacija za vas udobna izkušnja. Če ne bo, ne boste vztrajali pri njej. Pomagajte si z blazinami, odejo, kadili, eteričnimi olji, denimo sivke in limonske trave, da pričarate sproščeno vzdušje.

Če težko vztrajate, vam bo pomagalo, če se po meditaciji nagradite, denimo se razveselite s skodelico čaja. Začnite počasi – zadostuje že 10 minut na dan, ko usvojite rutino, pa meditacijo počasi podaljšujte na 20 minut. Zavedajte se razloga zanjo.

Če veste, da se boste s tem znebili stresa, boste laže vztrajali. In bodite potrpežljivi. Morda se njeni učinki ne bodo pokazali takoj, vendar se vam bo vztrajnost obrestovala v obliki močnejšega imunskega sistema, manj tesnobnosti in depresije in podobno.