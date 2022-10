Duhovni nasvet: kako šamani vidijo svet

Šaman prihaja iz Sibirije in označuje 'tistega, ki vidi v temi', hodi med svetovi ter spreminja stanje zavesti, da lahko vstopa v druge resničnosti, kar doseže z bobnanjem, plesom, zelišči ...

Povezan je z drevesi, oblaki, nebom, vodo, ognjem, duhovi, s katerimi komunicira. Šamanizem te poveže s pravo esenco stvari. Tako kamne vidijo kot 'kamnite ljudi', ki imajo zavest in lahko govorijo z nami. Vse je povezano in tudi mi smo narava v človeški obliki, saj je vse zunaj nas naše zrcalo.

Sedanji dogodki so povezani s preteklostjo, in če jih tam zavestno spremeniš, spremeniš sedanjost. FOTO: Getty Images

Da sprejmemo, da je mogoče vse, kar počnejo šamani, moramo vedeti, da je naša zavest omejena, osredotočena na konkretni fizični svet, ne pa na energijsko dimenzijo. Naš fizični svet je omejen s časom in prostorom, ko izstopimo iz njega, naša zavest ni več omejena in lahko potujemo na različne kraje, se premikamo med resničnostmi, gledamo na daljavo, dostopamo do informacij iz 'polja informacij in zavesti'. Zavedanje ni nič drugega kot informacija.

Ko smo naravnani na 'normalno zavest', nismo sposobni dostopati do vsega tega, ko pa se premaknemo v podzavestni um, smo povezani z vsem znanjem in lahko dostopamo do vseh informacij in drugih dimenzij.

Tisto, česar se ne zavedamo, ni del naše resničnosti in za nas ne obstaja. Šaman se rodi z dvema zavestma. Ena je ves čas fiksirana na to realnost, druga pa je v vzporedni, duhovni realnosti. Tako dobivajo informacije prek podzavestnega uma, gledajo na daljavo, potujejo skozi čas – ne fizično, šamani si predstavljajo reko, ki simbolizira čas. S svojo zavestjo lahko plavajo v njej nazaj in naprej v času.

To počnejo, ker se lahko začne zdravljenje samo, če si ozdravil izvirne pogoje čustvene travme, ki se je na energijski ravni začela v preteklosti. Zato gredo nazaj v tisti trenutek in 'popravijo' bolezen, preden je nastala. Kar pozdravimo v preteklosti, se začne postopoma izboljševati v sedanjosti. To je mogoče, ker so dogodki povezani v sekvence, zaporedja. A če na neki točki prekineš tok energije, se določene posledice ne bodo zgodile. Ljudje mislimo, da je preteklost za nami in nič ne moremo glede nje, toda ta omejitev je samo v umu, ki ne more delovati brez sekvenc, ki nam pravijo, da se časovno to dogaja zdaj, tisto pa pozneje.

A linearni čas obstaja samo v fizični dimenziji, v duhovni, energijski pa ne. Sedanji dogodki so povezani s preteklostjo, in če jih tam zavestno spremenimo, spremenimo sedanjost.

V duhovni dimenziji se vse dogaja hkrati, tako ni preteklih življenj, saj se nam vse dogaja zdaj. Um je tisti, ki te dogodke razvrsti v sekvence, časovno zaporedje, da lahko razume in predela informacije.