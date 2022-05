Duhovni nasvet: kako preživeti na Zemlji?

Že v starih sanskrtskih besedilih so zapisani duhovni nasveti za življenje na Zemlji, ki jih je naša duša pozabila po rojstvu. Prvi je, da se moramo zavedati, da smo dobili telo, ki je naše ne glede na to, ali ga ljubimo ali sovražimo. Učili se bomo lekcij – življenje je šola, ki nam nenehno prinaša priložnosti za učenje in rast. Hkrati ni napak, vse so le lekcije. Da bi pridobili izkušnje in razvili modrost, se učimo s poskusi in napakami.

Izogibajmo se ostri kritiki drugih in sebe ter spodrsljaje pospremimo s sočutjem. Odpuščanje je pomembno, saj briše karmične čustvene dolgove, ki jih imamo do drugih. Lekcije se ponavljajo, dokler jih ne usvojimo. Kar doživljamo kot težave, izzive, napore in ovire, so samo nenehne lekcije, dokler jih ne prepoznamo in se iz njih nečesa ne naučimo. Ničesar in nikogar ne krivite za svojo nesrečo, saj ste sami odgovorni za vse, kar se vam dogaja. Lekcije se nikoli ne končajo, zato se prepustite in se ne borite proti njim. Bodite prilagodljivi.

Drugi so vaša zrcala. Bodite tolerantni in jih sprejmite. Prevzemite odgovornost za svoje življenje. Spustite, česar ne morete spremeniti. Vsi odgovori so v vas, zato zaupajte svoji intuiciji.