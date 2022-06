Duhovni nasvet: drugim dajemo nalepke

Dajanje nalepk drugim je oblika nepoštenega označevanja in posploševanja, pogosto osebe sploh ne poznamo zares. Vsakdo od nas kdaj pridobi kakšno nalepko, čeprav se sliši nepošteno, podelijo nam jo drugi, enako kot mi njim. Največja težava se začne, ko jim začnemo verjeti, ne da bi v resnici preverili dejstva.

Ustvarimo si popolnoma napačno sliko o nekom, iz katere izhajajo temelji za ves bodoči odnos z njim. Informacij niti ne preverjamo več, samo sprejemamo negativne, ki podpirajo predstavo, ki smo si jo ustvarili o njem. Še huje je, če začnemo nato še opravljati.

Nalepke namreč delujejo kot kvas – ko jih opaziš, jih poglabljaš in ponavljaš in samo še rastejo. In ne samo to. Če te na primer označijo za lenobo, sčasoma resnično postajaš takšen, realnost se prilagodi nalepki, ki jo nosiš. Zato je vsekakor pomembno, da si zapomnite, da nalepke nimajo zveze z resničnostjo, in se ne poistovetite z njimi.

Vživite se v situacijo, v kateri nastajajo, da se jim lahko prihodnjič izognete. Opazujte, kako hitro in zlahka se oblikujete. Sprehajate se in po drugi strani ceste gre mimo vas denimo neznano dekle. Razmislite, kaj bo najverjetneje prva stvar, ki jo boste opazili na njej.

Ali ji takoj nadenete nalepko? Zakaj? Kaj pa če vaše opazovanje dekleta ni pravilo? Lahko nalepko odstranite? Pomislite, komu vse ste v preteklosti nadeli nalepko in zakaj. Nato se vprašajte, kako je vplivala na vaš odnos do te osebe in kako nanjo. Zdaj vidite, da se jim je dobro izogibati?