Duhovni nasvet: drevesa so naši učitelji

Drevesa nas lahko veliko naučijo, pravijo duhovni učitelji, če jim le prisluhnemo in jih začnemo opazovati. Sporočajo nam, da so spremembe neizogibne. Tako kot nas pomlad in poletje napolnita z upanjem in energijo, se pozimi povežemo s svojimi čustvi.

Življenje je ciklično in nenehna preobrazba je njegov ključni del, saj le skozi spremembe lahko rastemo. Poleg tega se moramo zavedati, da celo najmočnejše drevo lahko pade. Ranljivost ni nujno šibkost in je del življenja. Ne ozirajte se na druge pri odločanju. Tudi drevo samostojno raste na svojem prostoru. Tako ste vi sami odgovorni za svoja čustva in življenje.

V težkih trenutkih se spomnite na to, da vse mine. Naučite se odlagati svojo čustveno prtljago in si redno polniti baterije. In ne pozabite, da se vse zgodi ob pravem času, tako kot se vsak list drevesa v pravem trenutku spusti na tla. Vsako seme vzklije v zemlji natanko tedaj, ko so ugodne razmere za rast. Naključij ni, vse teče po univerzalnem redu. Obstaja nekaj večjega, kar premika in vodi vsa živa bitja.

Vesolje vedno dela za nas, čeprav se tega ne zavedamo. Narava to ve in zna sprejemati in spuščati. Postanite taki tudi vi.