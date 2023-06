Nasvet: denar v času krize

Duhovne učitelje so vprašali, kako naj v času krize ravnamo z denarjem. Naj zapravljamo, ker mora denar krožiti, da pritegnemo več obilja, ali naj varčujemo? Odgovorili so, da je prava srednja pot in zapravljamo za tisto, za kar verjamemo, da je prav. Ne zapravljamo za reči, ki jih manj potrebujemo, hkrati pa nismo stiskaški in si ne privoščimo denimo niti sladoleda.

Srednja pot pomeni koristno izrabo denarja, ki ga imamo na razpolago. Pomembno je, da smo srečni, in če denar le štejemo in stiskamo, ne naredimo z njim ničesar, kar nas osrečuje. Če pa si lahko privoščimo kino ali večerjo zunaj in nas to osreči, zakaj ne. Posledice te odločitve so lahko pozitivne. Denar sam zase namreč ni slab, šteje, kaj naredimo z njim.

Če pademo v past depresije in nezadovoljstva, pademo iz življenjskega ciklusa. FOTO: Triocean/Getty Images

Ljudi zanima, ali lahko s pravo usmerjenostjo dobimo vse, kar želimo, tudi v času pomanjkanja. Guruji menijo, da tudi tu deluje zakon vzroka in posledice. Ne vemo, kaj smo počeli v preteklosti in kakšne rezultate nam bo to prineslo, a načelno lahko dobimo, kar želimo.

Moramo se zavedati

Glede na zbrano karmo gremo lahko sicer skozi obdobje, ko imamo manj, kot smo pričakovali, a to ne pomeni, da je konec sveta in življenja. Seveda so take okoliščine izziv, a če nanje pogledamo pozitivno naravnani, smo lahko prepričani, da gremo lahko hitreje in uspešneje skozi to izkušnjo. Če pa se sesujemo in se bojimo, se ne moremo dvigniti. Kar koli doživljamo v sedanjem trenutku, je vedno rezultat nakopičene energije v preteklosti. Tega ne moremo vedno spremeniti, toda kako se odzovemo na to, kar doživljamo, lahko močno spremeni položaj.

Hkrati se moramo zavedati, da to, kako živimo zdaj, ustvarja vzrok za to, kar bomo doživeli čez 10 minut, 10 mesecev ali 10 let. Svobodna volja je v tem smislu popolna, saj lahko vedno izbiramo, ali bomo ostali srečni in mirni ali ne. Če pademo v past depresije in nezadovoljstva, pademo iz življenjskega ciklusa. Ves čas, ne glede na izzive pred nami, mora naš um ostati stabilen, miren in sočuten.