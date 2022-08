Duhovni nasvet: čuječnost v vsakem trenutku

Če ob odhodu iz službe razmišljate o jutrišnjih opravkih in nocojšnji večerji, premlevate težavne odnose in se obremenjujete z vsem, kar ste storili narobe v preteklosti, izgubljate moč sedanjega trenutka, opozarjajo guruji.

Nenehno razmišljanje o preteklosti in prihodnosti prinaša stres ter škoduje našim odnosom, prav tako kot interakcije, ki ne potekajo v živo, saj med pisanjem SMS-sporočil tistim, ki so daleč proč, ignoriramo ljudi, ki nas obdajajo. To spet pomeni, da ignoriramo sedanji trenutek in se obračamo proč od njega. Čuječnost po drugi strani pomeni, da ostanete v trenutku in ga čim bolj polno doživite.

Zaznavate, kaj se dogaja v in okoli vas, ne da bi premlevali o bodočih in preteklih scenarijih. Utišate notranji dialog in se prelevite v neprizadetega opazovalca. Pri tem se morate zavzeto osredotočiti na trenutno opravilo in se zavedati vsega, kar vas želi zamotiti, a ne pustiti, da vas odvrne od vaše namere.

Že zjutraj se izognite facebooku in samo opravljajte svojo rutino. Ko vam um odtava, se vrnite v spokojnost s pitjem čaja, pri čemer se polno zavedajte skodelice v svojih rokah, vonja in okusa

. Tudi pri umivanju zob ali pomivanju posode ste lahko čuječi. Ob obrokih se polno posvetite hrani in ne počnite ničesar drugega. Poskusite res poslušati druge, ko vam nekaj razlagajo. Tudi ko čakate v vrsti na blagajni, se doživeto potopite v izkušnjo. Le tako boste zasidrani v sedanjosti, kjer se skriva edina možnost za spremembe.