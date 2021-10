Duhovne vaje: Ostanite na začrtani poti

Poskrbite za svoje želje z globoko osredotočenostjo in ločite pomembne misli, ki vam brenčijo v glavi, od nepomembnih, pravijo duhovni učitelji. Želja, s katero se ukvarjate, mora biti vedno na prvem mestu, če hočete, da se uresniči, na njej morate imeti fokus. Pomagate si lahko tudi z vajo osredotočanja: Vsako jutro si vzemite nekaj minut. Predstavljajte si, da ste na mirnem kraju, zaprite oči, globoko dihajte. Nato pomislite: Kaj je danes najpomembnejše zame? Kaj me bo danes približalo mojim sanjam? Kaj mi bo obogatilo dan? Nato se ves dan osredotočajte na to.



Poleg tega se potrudite omejiti misli, ki vas blokirajo. Vsi razvijamo negativna prepričanja (»To se ne bo zgodilo. Tega ne zmorem.«). Ko se zapletemo vanje, pa se vrtijo kot pokvarjena plošča in ustvarjajo črne misli ter pretirano skrb. Vaja, s katero si lahko pomagate in ustvarite nova prepričanja: Pomislite na svojo željo. Nato si predstavljajte ovire, ki jih srečujete na poti do cilja. Poslušajte svoj notranji dialog o njih. Vprašajte se, ali je res, kar vam pravijo vaše misli, in ali imajo prav (koliko na lestvici od ena do sto). Zavedajte se, da vsaka negativna misel blokira možnost uresničenja. Zato jih spremenite v stavek: »Moje želje in sanje se uresničujejo, saj …« Dopolnite misel in si jo obesite na vidna mesta. Ostati v ritmu in osredotočen je namreč težko. Če se zadeve razvijajo počasi, vam motivacija upade in jo nadomesti strah, vas bodo sporočila opogumila, pomagate pa si lahko tudi tako, da se vprašate: Kaj mi lahko pomaga vztrajati? Kje lahko najdem podporo? Kaj pridobim, če vztrajam? Še enkrat preglejte svoje cilje, saj se lahko spotoma tudi spreminjajo ali se jim pridružijo novi. Če nam ne gre, nastopi strah. Vprašajte se, kako tragična bi bila v resnici največja mogoča katastrofa, ki bi se vam lahko zgodila. Predstavljajte si, da je strah oseba, ki si želi, da napredujete. Primite jo pod roko in ji recite: »Pridi, greva skupaj naprej!«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: