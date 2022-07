Duhovna vaja: zacelite svoje boleče točke

Če si v glavi vedno znova ponavljate dogodke, ki so vas razočarali, opuščate svojo moč. Odpustite si za pretekla ravnanja! Osredotočite se na svojo ranjeno točko. Kaj se zgodi, ko pritisnete nanjo? Kaj čutite? Kako se odzovete na bolečino? Kaj se je v resnici zgodilo in kako danes gledate na to? Kaj vas vedno znova vleče v ta dogodek, da ga obujate in se mučite s tem?

Če bi lahko tedaj kaj spremenili, kaj bi naredili? Zaprite oči in počakajte na odgovor na vprašanje: Kaj ste se naučili iz te izkušnje? Vas je okrepila? Predstavljajte si, kako povzročitelju dogodka vračate paket z vsemi negativnimi čustvi in doživljanji. Od tega trenutka dalje to ni več vaš problem. Zdaj lahko spustite in se osredotočite na prihodnost, saj ste se ločili od škodljivih vezi s preteklostjo.

Nato prižgite svoj notranji ogenj. Začutite svojo brezmejnost. Vprašajte se: Kaj bi bil/-a, če ne bi bilo nobenih omejitev? Kaj bi počel/-a? Katere svoje sanje bi živel/-a? Zapišite si odgovore in nadaljujte s: »Kje sem trenutno? Po čem hrepenim? Kaj me osrečuje? Kaj mi manjka?« Preglejte odgovore ter prepoznajte svoje potenciale in nadaljnjo pot.