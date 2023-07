Duhovna vaja: Uravnavajmo čustva

Razdraženost in slaba volja vnašata negativnost tudi v naše odnose. Čuječnost nas po drugi strani uči, da so čustva začasna in minljiva, tako kot vsak morski val dosežejo vrhunec, potem se razpršijo, razblinijo, izginejo.

S to vizualizacijo, ki jo najprej ponavljamo vsak dan, da nam preide v navado, nato pa po potrebi, lahko uravnavamo čustva, ne da bi z njimi obremenjevali druge. Zasnovala jo je ameriška psihoterapevtka Arlene K. Unger, avtorica številnih priročnikov za osebnostno rast in razvoj.

Za izvajanje vizualizacije najdemo miren kotiček, kjer nas ne bo nihče motil. Lahko sedimo, ležimo ali stojimo, s hrbtom udobno naslonjeni ob steno. Ko začutimo jezo ali nemir ali kar koli drugega, čustvo najprej prepoznamo, svetuje. Namesto da bi se kot običajno upirali neprijetnim občutkom, jim pustimo prosto pot ter gremo s tokom. Zapremo oči in si v misli prikličemo bleščeče modro morje.

Predstavljamo si, da je naše čustvo morski val. Opazujemo, kako se veča in bliža obali. Gledamo, kako je val vedno večji, a ko doseže vrhunec, se razbije in začne upadati, postaja vse manjši, dokler se dokončno ne razprši ob obali. Še nekaj časa posedimo ali mirujemo ter globoko dihamo, nato pa počasi odpremo oči in se vrnemo k vsakodnevnim opravkom.