Duhovna vaja: umirite tremo

Vsakdo, ki mora nastopiti pred občinstvom, ve, kako je, če se spopadaš s tremo. V tistih ključnih trenutkih je zelo pomembno, da zatremo svoje napačno prepričanje, da nas čaka neizogiben polom, sicer se ne bomo prav dobro odrezali. Naše prepričanje, da nam ne bo uspelo, ni namreč niti koristno niti resnično, poudarja ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger.

Z njeno vajo se bomo naučili spremeniti negativen odnos do lastnih sposobnosti. Koristna je v trenutkih, ko smo živčni pred nastopom. Pomagala nam bo ohraniti mir in se osredotočiti na tisto, kar želimo povedati.

Ko nas grabi trema, pomislimo na cvet. Je lepe barve in oblike, vendar je še zaprt. Mirno dihamo in cvet se nam vse bolj približuje, dokler se ne zlijemo v eno z njim. Kot cvet zdaj tudi mi hočemo razpreti svoje cvetne liste in se predstaviti v vsej svoji lepoti. Še najprej dihamo in si predstavljamo toploto – prve žarke vzhajajočega sonca. Napočila je zarja in glavica cveta se sprosti. Cvetni listi se odprejo in cvetlica postane taka kot podnevi – prelepa.

Uživamo v občutku odprtosti in svobode. Zavedamo se, da smo potrebovali le pravi čas, da smo se razcveteli. Na koncu smo kot cvetlica storili, kar je bilo v naši naravi. Enako velja za nas in način, kako predstavljamo svoje ideje in osebnost.