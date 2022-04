Duhovna vaja: umirite frfotavi um

Hiter in preprost način za doseganje večjega miru v življenju je, da nehamo početi vse stvari naenkrat, svetuje ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger.

Pojasnjuje, da raziskave kažejo, da med večopravilnostjo možgani preprosto preklapljajo z enega opravila na drugo, kar je manj učinkovito in bolj stresno, kot če se posvetimo eni sami stvari naenkrat. Ko bomo torej naslednjič pri tem, da bi radi žonglirali z več opravki hkrati, se posvetimo tej prijetni vizualizaciji, s katero bomo umirili svoj sem ter tja begajoči um.

Udobno se namestimo na varnem in mirnem kraju, kjer nas ne bo nihče motil. Zapremo oči in si predstavljamo, da smo na poljani, polni travniških rož. V zraku je polno prelepih metuljev vseh barv, velikosti in oblik. Imamo mrežo in radi bi ujeli eno teh pravljičnih bitij, da bi si ga vsaj enkrat natančneje ogledali. Z mrežo poskušamo ujeti katerega koli metulja v letu, vendar so prehitri in preveč izmuzljivi.

Opletamo po zraku, vendar zaman. Zato uberemo drugo taktiko. Osredotočimo se na prečudovitega modrega metulja, ki počiva na travni bilki. Vse druge in njihov neugnani kalejdoskop odmislimo. Na lepem naša naloga postane preprosta. Dovolj je, da položimo mrežo na mirujočega metulja, kot da bi ga pokrili z nežno odejo. Ko se naužijemo njegove lepote, ga znova spustimo, da odfrfota v nebo.