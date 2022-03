Duhovna vaja: spustite, kar vas omejuje

Ne znamo spustiti in se oklepamo stvari in ljudi. Toda šele ko spustimo, lahko zaživimo svobodno, odkrijemo svoj pravi jaz in se nehamo bati izgube. Ko se nehamo oklepati, s tem odpremo pot, da lahko vse samo pride v naše življenje. Naučite se spustiti. Šele ko vse odide in odpade, lahko namreč začnete od začetka in napolnite svoje življenje s stvarmi in ljudmi, ki si jih želite.

Vajo za spuščanje in vračanje začnete tako, da zaprete oči in se sprostite. Predstavljajte si, da ste obdani z diamantno svetlobo. To je svetloba vaše duše, s katero lahko očistite vse v sebi in življenju, česar ne potrebujete več. Predstavljajte si, da v prostoru okoli vas lebdi vse, kar mislite, da ste, česar se oklepate – služba, odnos, lastnina … Osredotočite se na vsako posebej, jo presvetlite z diamantno svetlobo in opazujte, kako se razblini. Občutite svobodo in lahkost spuščanja. Nič več vas ne omejuje. Popolnoma svobodni ste.

Spustite materialne dobrine: avto, tehnične pripomočke, telefon, računalnik, pohištvo, oblačila, nakit, čevlje, stanovanje, nepremičnine, denar, družino, prijatelje, ljubljenčke, partnerje, sovražnike …

Spustite navade in misli: službo, dosežke, družinske in družbene vloge, hobije, šport, spanje, hranjenje, seks, navade, odvisnosti, mnenja, prepričanja, vse, »kar bi morali«.

Spustite čustva in svojo identiteto: čustveno bolečino, obžalovanja, občutke nepravičnosti, omejenosti, strahove, svoj spol, ime, zgodovino, prednike, fizično bolečino, bolezni. Nekaj časa počivajte v odprtem prostoru. Nato pojdite še enkrat čez seznam in intuitivno dodajajte nazaj tisto, kar želite.

S to vajo ste počistili fizično, čustveno in mentalno navlako v svojem življenju, tako da lahko zdaj po načelih zakona privlačnosti prikličete vse, kar si želite, da bi bili srečnejši in bolj izpolnjeni. Zdaj ste res lahko vi in živite svoje sanje!