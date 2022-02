Duhovna vaja: Spodbudite plodnost

Če si želite zanositi, je dobro, da se na nosečnost telesno in mentalno pripravite. Statistično dvajsetletnica v povprečju zanosi v petih mesecih, devetintridesetletnica pa potrebuje dvakrat toliko časa. Če želite imeti otroka, morate paziti na telesno pripravljenost in svoj duševni mir.

Meditacija za povečanje rodnosti vam pomaga, da se psihično in mentalno pripravite na nosečnost. Spodbudi četrto, srčno čakro, odpre srce in pljuča, izboljša energijski pretok in omili posledice stresa, telesu se pomaga razstrupiti, prinaša občutek zadovoljstva, veselja in varnosti, podpira možnost zanositve.

Po turško sedite z vzravnanim hrbtom, poravnate rame, palce in prste iztegnete, iztegnjene dlani so zasukane navzdol. Zaprite oči in tri minute dihajte, globoko vdihujte in izdihujte. Odprite oči, stresite roke in se prepustite vaji. Nato roke vzporedno iztegnite navzgor pred sabo (komolci so iztegnjeni, roke segajo do višine ušes) do kota 45 stopinj. Medtem ko globoko dihate, si tri minute predstavljajte, da ste eno z vesoljem. Na koncu vdihnite, se sprostite in zrak kratko zadržite v pljučih. Predstavljate si, da neka vesoljna sila kot magnet vleče od vas vse negativno in odvečno.

Dodatni nasveti: Joga za prečiščevanje telesa priporoča ajurvedo. Izogibajte se stresu – pogosto je to ovira, ki preprečuje spočetje. Zdravo se prehranjujte, poskrbite za vnos joda, železa in folne kisline. Uporabljajte meditativno moč barv: zelena je barva upanja, miru in sprostitve.