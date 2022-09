Duhovna vaja: s simboli do resnice

Naredite seznam desetih ljudi iz medijev, političnega, kulturnega, javnega življenja na lokalni ali svetovni ravni, pravi ameriška intuitivna gurujka in avtorica duhovnih knjig o energiji Penney Peirce. Nato zaprite oči na mirnem kraju, kjer vas ne bo nihče motil, se umirite, globoko dihajte, se povežite s seboj.

Ko ste pripravljeni, se pri vsaki od naštetih jasnih osebnosti vprašajte, katero bi bilo njeno drugo ime, če bi morali z njim izpostaviti njeno najpomembnejšo lastnost. Ne razmišljajte, uporabite intuicijo in samodejno zapišite svoj prvi vtis ob imenu. Nato izberite še ljudi, ki jih osebno poznate. Vprašajte se, kaj bi bili, če bi jih označevala rastlina ali drevo. Skladba? Avto? Mesto? Barva? Geometrijski simbol? Razmislite, česa si ta človek skrivaj zares želi.

Kaj ga žene in motivira? Kaj je njegovo poslanstvo in kaj si želi postati? Vse te informacije vam bodo v pomoč v odnosu z naštetimi ljudmi. Nato pomislite, kako bi na vsa ta vprašanja odgovorili sami. Kaj najbolj označuje in zaznamuje vas? Nato odprite oči in s pridom uporabite pridobljeno vedenje.