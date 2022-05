Duhovna vaja: povezani s srcem

V težavnem času, v katerem živimo, nam lahko pomaga, če ostajamo povezani s svojim srcem. To namreč vedno pozna resnico, medtem ko nam jo mentalne informacije iz okolja ter naš ego pogosto zastrejo. Moramo se ga naučiti poslušati, spoštovati univerzalne resnice vesolja in slediti temu, kar nam srce narekuje, saj se nikoli ne moti.

Kadar vam to ne uspe, se opomnite, da je naše srce tako svetlo, da lahko sije v temi. To pomeni, da lahko razsvetli še tako temne situacije ter vam pomaga premagati temo, ki vas obdaja. Zavedajte se, da sočutje odpira srce.

Dovolite si začutiti tudi neprijetna čustva, ni treba, da se jim izogibajte ali jih potlačite, a naučite se jih predelati in spustiti. Zavedajte se njihove minljivosti in tega, da ni potrebe, da jih nosite s sabo. Opazujte, kako se vam odpre srce, kadar razmišljate ali se v mislih povežete z nekom, ki ga imate radi. Občutite, kako globoko smo povezani s seboj, s svojo dušo in z drugimi.

Cenite svoje telo in ga poslušajte, dovolite mu, da počiva, ne ženite se prek svojih zmožnosti in se izogibajte deloholičnosti. V stiski si položite roko na srce in samo dihajte, dokler se ne vrne občutek sproščenosti in harmonije.