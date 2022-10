Duhovna vaja: Posvetujte se z vodniki

Ameriška intuitivna gurujka in avtorica duhovnih knjig Penney Peirce pravi, da nas vedno spremljajo vodniki, angeli, pokojni predniki, ki skrbijo in pazijo na nas. Tako se lahko vedno povežemo in posvetujemo z njimi, tudi ko smo pred pomembno odločitvijo ali v dilemi.

Najprej najdite miren kotiček, kjer vas ne bo nihče motil. Umirite se in globoko dihajte, spremljajte zrak, ki se spušča v vaša pljuča in iz njih. Ko čutite, da ste pripravljeni, si predstavljajte okroglo mizo nad svojo glavo, podobno kot v zgodbah o kralju Arturju, za katero so sedeli njegovi vitezi. Usmerite svojo zavest tja ter si oglejte svet svojih duhovnih pomočnikov, vodnikov in varuhov. Sedite za mizo z njimi. Koga vse vidite tam? Koga poznate? Jih lahko opišete? So med njimi tudi zgodovinske osebnosti? Izpostavite, kar vas trenutno najbolj muči.

Povežite svoje znanje v skupinsko zavest z njimi, tako da lahko vsakdo prispeva izkušnje za rešitev težave, ki jih črpa iz vseh svojih preteklih inkarnacij. Postavite vprašanje in pustite, da ga skupinska zavest predela. Nemudoma ali v enem tednu boste prejeli telepatsko vodenje pri tej zadevi, da se bo vse odvilo najbolje, kar se da. Zahvalite se jim za pomoč, nato se vrnite v svoje telo in počasi odprite oči.