Duhovna vaja: Notranji nasmeh

Budistični menih Thick Nhat Hanh nas uči, kako lahko pridemo do notranjega nasmeha. Sedite z vzravnano hrbtenico, a ne zategnjeno, naj vam bo udobno. Sprostite telo in vdihnite, pri tem pa se osredotočite na določen del telesa. Izberite predel, ki je obremenjen oziroma s katerim imate težave. Izdihnite in se nasmehnite temu delu telesa.

Preprosto si predstavljajte, da je nasmeh v vas, če želite, pa se lahko hkrati nasmehnete tudi z ustnicami. Na obrazu je namreč več kot tristo mišic, in ko ste zaskrbljeni, so zakrčene. Toda ko se med izdihom nasmehnemo, se napetost nemudoma razblini in poveča se radost. Dokazali so celo, da notranji smehljaj sproži določene nevrotransmiterje v možganih, npr. endorfine in celice, ki skrbijo za imunski sistem.

Zniža raven stresnega hormona kortizola, adrenalina in noradrenalina in sprošča hormone, ki uravnavajo krvni tlak, sproščajo mišice, zmanjšajo bolečino, pospešijo zdravljenje in stabilizirajo razpoloženje. Nasmehnite se torej vsemu, v kar želite vnesti svetlobo in ljubezen.