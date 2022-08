Duhovna vaja: nasmejte se od srca

Ko smo v stresu, nas smisel za humor pogosto zapusti, izpostavlja ameriška terapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Vemo pa, da je smeh pol zdravja, tudi duševnega. Zmanjšuje raven stresnega hormona kortizola in sprošča endorfine, hormone, ki pripomorejo k spokojnosti in sreči. Pri čustveno možganskem treningu je sposobnost nasmeha ena od poti do notranjega zadovoljstva. S spodnjo vajo jo lahko poiščete tudi vi.

»Smeh je kot ogenj. Potrebujemo nekaj, kar ga zaneti, in ko nam uspe, se bo naprej razvnemal sam od sebe. Zato se za začetek spomnimo česa skrajno smešnega – kakšnega zabavnega dogodka, ki nam vedno prikliče nasmeh,« pravi Ungerjeva.

»Nato 'zaigrajmo' glasen smeh, kot da bi nastopali na odru. Ne zadržujemo se. Posvetimo se smehu in ves čas mislimo na smešni dogodek. Hahljajmo se, hihitajmo, zvijajmo se od smeha,« priporoča in doda: »Igrani smeh se bo skoraj gotovo prelevil v pravega. In ko se to zgodi, si dajmo duška. Smejmo se do solz. Počutili se bomo veliko bolje.«