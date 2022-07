Duhovna vaja: napolnite se z energijo

S preprosto vajo se lahko povežemo z naravnim virom energije, uravnamo svoj energijski pretok ter se znebimo negativnosti. Če smo prenapeti, zaskrbljeni, bolni, preobremenjeni ali nesrečni, je moteno naše naravno sprejemanje energije, zato se moramo naučiti zavedno napajati z njo. Običajno jo sicer dobivamo iz svežega zraka in vesolja, ko smo sproščeni v naravi, saj smo takrat odprti in jo prosto sprejemamo.

A kaj ko nimamo časa za sprehod ali počitnice? Naučimo se lahko sprejemati naravno energijo in jo shranjujemo, podobno kot bi si polnili baterije, vajo, ki nam pri tem pomaga, pa lahko izvajamo kjer koli.

Običajno jo prosto sprejemamo v naravi, ko smo odprti. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Začnete tako, da za pol minute dvignete roke predse in pol minute držite dlani, kot bi bila med njimi košarkarska žoga. Nato razmaknite roke, kot bi imeli v njih žogo za v vodo, po 30 sekundah pa jih spet približajte, kot bi držali limono, ter pol minute vztrajajte še v tem položaju. Začutite mravljinčenje, nežno utripanje, toploto, energijo, ki se zgošča. Sprejmite jo in usmerite, kamor želite.

Po petih minutah stojte z rokami navzdol, dlani so obrnjene naprej, in se zavedajte prstnih konic. Globoko vdihnite, dvignite roke in štejte do šest. Tri sekunde dvigajte roke, naslednje tri naj počivajo v dvignjenem položaju. Počasi izdihujte – pri tem štejte do šest in spuščajte roke.

Tri sekunde naj se spuščajo in tri spuščene počivajo. Ves čas bodite pozorni na prstne konice. Desetkrat ponovite dviganje in spuščanje rok. Ko zaključite, začnite novo serijo, s tem da pred vsakim vdihom pomigate po zraku z enim od prstov, začenši z mezincem desne roke. Nato vdihnite in dvignite roke, izdihnite in jih spustite. Nadaljujte z naslednjim prstom, dokler ne pridete do konca in ponovite še z vsemi prsti leve roke.

Nato si pri vdihu tiho recite »Vdihni!« in pri izdihu »Izdihni!« Desetkrat ponovite različico z izraženim namenom, vključno s premikanjem prstov, pri tem pa si ob vdihu mislite »Vdihni čisto pozitivno energijo« in ob izdihu »Izdihni stres« ali »Izdihni preobremenjenost«. Lahko dodate tudi druga negativna čustva, s katerimi se spopadate in bi se jih želeli osvoboditi. Tako boste sprejemali naravno energijo ter se znebili negativne. Lahko povabite boga v svoje srce z znano mislijo: »O, bog, moje srce ti je odprto, prosim, pridi vanj.« Lahko povabite velikega duha, svetlobo ali božansko luč ali rečete: »Zdravilna energija, pridi, resnično potrebujem tvojo pomoč, prosim, pridi. Hvala!«

Nič ni narobe, če vam med vajo um bega, le usmerite ga nazaj k sprejemanju energije in se osredotočajte na prstne konice. Sčasoma boste pridobili več moči, poživljeni in sproščeni boste.