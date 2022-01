Duhovna vaja: Naj odpihne skrbi

Vsi se pogosto nesmiselno vznemirjamo zaradi stvari, na katere ne moremo vplivati, poudarja ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig s hitrimi nasveti Arlene K. Unger. Z vajo za čustvenomožganski trening, ki jo je zasnovala, si skrbi predstavljamo kot nekaj mimobežnega, tako kot so oblaki, in spoznamo, da so jim v resnici podobne: tudi skrbi namreč počasi spremenijo obliko in se na koncu vedno razblinijo. Če smo kar naprej pod stresom, vajo naredimo, še preden zjutraj vstanemo, nato pa jo ponovimo še večkrat čez dan.

Udobno ležimo in gledamo v strop, če vajo izvajamo v službi, pa se le udobno naslonimo nazaj na stolu. Predstavljajmo si, da strmimo v modro nebo, ki je tu in tam posejano z belimi oblaki. Začnemo se zavedati, da je skrb kot oblak, ki ga opazujemo od daleč. Zdi se, da ima obliko in gostoto, a je od blizu v resnici večinoma zrak, ki ga prej ali slej odnese iz našega vidnega polja. S sliko oblakov pred očmi si rečemo: »Tudi to bo šlo mimo. Tudi to bo minilo.« Nekajkrat si ponovimo to misel. Za tem si predstavljajmo, da oblaki drsijo proč. Ko jih ne vidimo več, je pred našimi očmi samo še sinje modro nebo. Umirjeno dihamo in čez čas počasi vstanemo, nato pa mirno in sproščeno nadaljujemo dan.