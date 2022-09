Duhovna vaja: Nahranite svojo peto čakro

Kadar čakre, naši telesni energijski centri, niso v ravnovesju, niti naše telo, um in čustva niso. Posledica so slabo počutje, utrujenost in občutek, da smo popolnoma brez energije. Lahko nas vleče v depresijo ali nimamo moči za nove projekte. V skrajni obliki se postopoma razvijejo različna telesna obolenja.

Veliko bolje se boste počutili, če boste svoje čakre pravilno nahranili jih ohranjali v ravnovesju, česar pa ne dosežete samo z meditacijo, molitvami ali drugimi duhovnimi praksami in tehnikami, ampak tudi z ustreznim izborom živil, ki vam jih bodo pomagala uravnovesiti in okrepiti. Peta, grlena čakra je povezana s komunikacijo in izražanjem. Če je preveč aktivna, nas to lahko pripelje do negotovosti, nihanja čustev, opravljanja, kritiziranja in občutkov krivde, kadar je premalo aktivna, pa do zmedenosti, zamerljivosti, sovražnosti in zahrbtnosti.

Med hrano in pijačo, ki vam jo bo pomagala uravnovesiti, duhovni učitelji uvrščajo: vodo, sadne sokove, zeliščne čaje, limono, limeto, grenivko, jabolka, hruške, slive, breskve, sol in limonsko travo.