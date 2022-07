Duhovna vaja: načrtujte pozitivnost

Se zjutraj zbujate nerazpoloženi in vaša slaba volja obarva ves dan? Bolj ste čemerni in sitni, bolj vam stvari ne gredo od rok, vrstijo se nezgoda za nezgodo. Čeprav veste, da s svojo naravnanostjo energijsko sami spodbujate ta kaskadni učinek, ne veste, kako bi ga ustavili.

Pomagate si lahko z orodjem iz kognitivne vedenjske terapije, pravi ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Svetuje, da si ob takih dnevih vzamete čas za razvajanje in se pocrkljate z nečim, kar vas veseli. Skrb za lastne potrebe je namreč ključna, če hočete biti srečnejši. Budilko si nastavite, da vas bo zbudila petnajst minut prej, kot morate vstati. Tako si lahko vzamete čas za nekaj, kar vas bo pomirilo in spravilo v dobro voljo, ni vam treba takoj planiti skozi vrata ali se lotiti zahtevnih dnevnih obveznosti. V miru se lahko usedete, spijete kavo ali čaj, meditirate ali poslušate glasbo.

Vzpostavite lahko svoj jutranji obred in se ga držite vsak dan. O čim manj stvareh se morate odločati, tem manj boste v stresu, saj bo vse pred odhodom v službo gladko teklo. Že prejšnji večer si lahko pripravite oblačila in torbo ter se odločite, kaj boste zajtrkovali. Vaš obred naj vključuje nekaj, česar se veselite.

Dobro je tudi, da si sestavite urnik dnevnih opravil, toda nanj umestite tudi dejavnosti, ki vas bodo navdušile. Tako vseskozi ohranjajte ravnovesje in se držite na pozitivni strani.