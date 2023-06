Duhovna vaja: molitev ob globoki žalosti

Žalost občutite, kot da bi kdo izčrpal iz vas ves zagon. Na dnu ste in nimate moči ali želje, da bi šli naprej. Zdi se vam, da življenje nima več smisla in namena, nobena stvar vam nič več ne pomeni. Želite si, da bi vas vsi pustili pri miru, in prepričani ste, da ne boste nikoli več srečni, opisuje ameriška duhovna avtorica Iyanla Vanzant, ki je zaslovela v šovu Oprah Winfrey.



Molitev, ki jo priporoča ob globoki žalosti, se glasi: »Sveti duh/vesolje/bog, danes, v tem trenutku, prosim za osvobojenost od teže žalosti. Danes, v tem trenutku, prosim za dviganje iz brezna žalosti. Danes, v tem trenutku, predajam vse svoje navezanosti na žalost. Priznam, da čutim težo v duši. Priznam, da čutim črnino v svojem umu. Priznam, da zadržujem žalost v svojem srcu. Priznam, da ne razumem, kaj se je zgodilo in zakaj. Priznam, da se oklepam misli in prepričanj, ki blokirajo, zanikajo in otežujejo moje doživljanje in mojo radost.

Danes, v tem trenutku, z zavedanjem, da mi odgovoriš, prosim za to, da se lahko odprem za prejemanje tvoje zdravilne navzočnost. Danes, prosim, sprejemam in si dovolim občutiti tvojo ljubezen. Danes sprejemam tvojo voljo in predajam vsa vprašanja o vzrokih dogodkov in upiranje njihovim posledicam. Prosim, sprejemam in dovolim si sprejeti vse dobro, ki ga pripravljaš zame. Prosim, sprejemam in dovolim ljubezni in svetlobi, da tečeta skozme, končata žalost, trpljenje in nesrečnost. Razglašam, da je vse dobro v meni in okoli mene. Z zaupanjem v tvojo navzočnost vem, da je mir moja edina možnost. Hvaležen/-na sem zanj. In tako naj bo.«