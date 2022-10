Duhovna vaja: molitev, ko se čutimo izdane

Izdajo občutite, kot bi vas nekdo, ki mu zaupate, vrgel pod avtobus in zapeljal čez vas ali pa je izpostavil vašo šibkost, pomanjkljivost ali zasebne zadeve, da bi dobil, kar si želi, pravi ameriška duhovna avtorica Iyanla Vanzant, ki je zaslovela v šovu Oprah Winfrey.

Priporoča, da si pomagamo premostiti občutek z molitvijo: »Prav zdaj, dragi bog/višja vila, priznam, da čutim, da so me izdali ljudje, okoliščine in situacije. Priznam, da sem tudi sam/-a včasih izdal/-a sebe. Priznam, da želim razumeti določene ljudi in da se počutim izdanega, ko pokažejo, da niso, kdor ali kar si želim ali potrebujem, da bi bili. Priznam, da želim razumeti, zakaj se mi je to zgodilo, in priznam, da se včasih počutim izdanega tudi od tebe, dragi bog/višja sila. V tem trenutku in za vedno predajam vsako misel, prepričanje, vedenje, razumevanje, učenje ali navezanost na izkušnjo izdaje. Predajam občutek izdanosti, izkušnjo izdanosti in iskanje znakov in dokazov, da me je nekdo izdal. Odločen/-na sem preusmeriti svojo pozornost od ljudi in stvari k tebi. V tvoji navzočnosti nima izdaja nobene moči nad mano v mojem umu, srcu ali življenju. Osredotočam se na silo, ki me ščiti, vodi in ljubi.

Razglašam, da se zdaj, s spremembo fokusa, vsa žalost in trpljenje dvigujeta iz mojega srca. Vem, da je vse usklajeno z božjim načrtom. Zahvaljujem se za zdravljenje, ki preveva vsako vlakno mojega bitja. Hvala za zdravljenje mene in vseh mojih zadev v tem trenutku in vseh naslednjih. Spuščam in dopuščam.«