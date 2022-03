Duhovna vaja: meditacija za pomoč trpečim

Poiščite miren kotiček, kjer vas ne bo nihče motil. Vzemite si čas, udobno se namestite. Pripravite vse, kar vam pomaga zdrsniti v meditativno razpoloženje - naj bo to sveča, kadilo, prižgite sveti les ali gorilnik z eteričnim oljem, ki vas pomirja. Najbolje bo, da sedite z vzravnanim hrbtom, če ne gre drugače, lahko ležite. Umirite se z nekaj globokimi vdihi in izdihi in popolnoma sprostite telo.

Čim bolj umirite um, ne vračajte se k mislim, ki se pojavijo, ampak jih spustite. Občutite čudovito vrvico svetlobe, ki se skozi kronsko čakro vije skozi vaše telo. Nežno jo začutite v srcu. Nato usmerite pozornost v svoje srce in dovolite, da se svetloba širi iz njega v koncentričnih krogih. Čutite, kako preplavlja vsako celico vašega telesa in vam dviga zavest. Občutite valove ljubezni, ki vas preplavljajo in se širijo v vesolje. Pred sabo nato opazite svetlobno energijsko kroglo, polno starodavnega znanja, resnic razsvetljenih mojstrov, ki se povezuje s svetlobo vašega srca in prebuja spomine iz vaše DNK, da se jih začnete zavedati.

Pošiljajte valove ljubezni, svetlobo vašega srca, prepleteno s svetlobno kroglo, planetu, državi, mestu, ljudem, ki potrebujejo podporo … Predstavljajte si, kako svetloba seva iz središča Zemlje in prinaša življenje, ljubezen, človečnost. Tema se razblinja, svetloba objema vse ljudi na svetu, vse države, vse človeštvo v rojevanju, življenju, povezovanju, preobražanju, prehajanju, umiranju in prerojevanju.

Začutite, kako močno ste povezani z vsem na Zemlji, s kristali, živalmi, rastlinami, da smo vsi eno. Vaša sfera ljubezni naj se širi in zajame ves planet. Pošljite ljubezen vsem, ki jo potrebujejo, lačnim, prestrašenim, umrlim, žrtvam nasilja in bolečine. Obsijte Zemljo z njo. Zadržite jo v srcu in razprostrite povsod naokrog.