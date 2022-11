Duhovna vaja: ljubimo zeleno

Vizualizacija ameriške psihologinje in avtorice duhovnih knjig Arlene K. Unger je lahko koristna, če smo nezadovoljni ali se nam zdi, da smo obtičali na mestu na katerem koli področju življenja. Izhaja iz pojmovanja živahnosti, s katerim si poskušamo krepiti čustveno osredotočenost. Živahnost namreč pomeni, da se čutimo žive, vdihujemo življenje in se vselej učimo novih stvari. Psihologinja svetuje, naj en teden vsak dan izvajamo spodnjo vajo.

Preden zvečer ugasnemo luči, se usedemo in zapremo oči. Predstavljamo si, da se naslednje jutro zbudimo in ugotovimo, da vse, česar se dotaknemo, postane smaragdno zelene barve. Celo stvari, ki so bile nekoč stare in umazane, zdaj rastejo in žarijo v čudoviti, sijoče zeleni barvi. Bujnemu zelenju, ki nas obdaja, dodamo še prijeten svež vonj. Pljuča si polnimo s svežimi vonjavami mete, bora, sivke, smreke in evkalipta. Ta nova notranja pokrajina nas bo spremljala povsod. Spominjala nas bo, da se lahko življenje zdi še tako utečeno, toda zmeraj se ponudi priložnost za učenje in vsrkavanje lepega.