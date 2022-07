Duhovna vaja: ko se čutimo zapuščene

Vsi, ki so vam ljubi, odhajajo ali so vas že zapustili. Tudi ljudje, ki so bili v otroštvu odgovorni za vas, so lahko odšli brez pojasnila. Lahko jim je bil kdo drug pomembnejši od vas. Niso bili tam za vas, ko ste jih potrebovali. Občutek zapuščenosti je posledica tega, da ljudi ni bilo ob nas, še hujši pa je spremljajoči občutek zavrnjenosti, ki pomeni, da niti niso želeli biti z nami, pravi ameriška duhovna avtorica Iyanla Vanzant, ki je zaslovela kot gurujka v šovu Oprah Winfrey.

Molitev, s katero si lahko pomagamo spustiti tovrstne občutke, se glasi: »Vesolje/bog, večni vir življenja in ljubezni, priznavam tvojo navzočnost v sebi in vem, da nisem nikoli sam/-a. Prosim te, če lahko čutim, kako tvoja ljubezen teče v in skozi mene v tem trenutku. Prosim in se odpiram za ozdravljenje vseh misli, občutkov, prepričanj in vzorcev obnašanja, povezanih z zapuščenostjo. Prosim za očiščenje vsakega spomina, pričakovanja, strahu pred zapuščenostjo.

Prosim za očiščenje in spuščanje vsakega spomina, strahu in pričakovanja zapuščenosti iz mojega uma, srca in duše. Zavedam se te kot vselej navzočega prijatelja in spremljevalca in prosim, da je vsaka oseba, za katero menim, da me je kdaj koli zapustila, blagoslovljena s čisto svetlobo tvoje navzočnosti v mojem umu.

Prosim, naj se vsaka bolečina in rana, ki jo je povzročila izkušnja zapuščenosti, napolni s tvojo ljubeznijo in ozdravi. Spomni me, da me ljubiš in da si vedno z menoj. Napolni prazne prostore v mojem umu in srcu s polnostjo svoje miline, da bom vedel/-a, kako in kdaj spustiti. Zdaj se začenja moje popolno zdravljenje. V ospredje naj pridejo situacije in okoliščine, ki mi dopustijo čutiti in vedeti, da sem ljubljen/-a. Globoko hvaležen/-na sem za tvojo moč in navzočnost. Spuščam vse besede in situacije in ti jih predajam, saj vem, da je s tem zadeva opravljena. In tako je. Amen.«