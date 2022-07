Duhovna modrost: življenje je proces

Če še ni vse dobro, to pomeni, da še ni konec, pravi znan pregovor. Življenje je namreč vedno proces, teče in se razvija, nikoli ni statično, zato se bodo pojavila tudi obdobja, ki bodo težka in polna izzivov, a jim bodo vedno sledila boljša. Lahko boste izgubili bližnjega, se ločili in vam bo hudo, trpeli boste, kljub temu da se bo vaša duša ob tem zavedala, da ni nobena navezanost zares pomembna v širši sliki vašega potovanja po vesolju.

Vsaka izguba je iluzija, pravijo duhovni učitelji, in je le začasna, čeprav jo na Zemlji doživljate kot bolečo in dokončno. V resnici tudi smrt vodi v nov začetek, stari, preživeti odnosi pa se vedno znova transformirajo v nekaj novega. Nekateri življenjski dogodki so lahko usojeni in jih ne morete spremeniti z zakonom manifestacije, saj ste se odločili, da se bodo zgodili, še pred svojim rojstvom.

Pomembni so za vas in preizkušajo vašo moč, da bi se iz njih lahko učili. Zato se zahvalite vsaki težki izkušnji ter poglejte nanjo kot na priložnost za rast, namesto da se ji upirate ali jo doživljate samo kot trpljenje.