Duhovna modrost: Ženske opazijo vse, moški nič

Najboljši nasvet, ko sem postala mati, je bil, naj bom pozorna na svoj odziv, ko bo moj otrok zajokal. In res me je jok, v katerem sem zaznala resničen strah ali bolečino, pognal na noge, še preden sem zavestno predelala slišano,« pravi Marriane J. Legato, raziskovalka razlik med moškimi in ženskimi možgani. »Zdi se, da večina žensk v hipu prepozna, da je nekaj narobe z otrokom, staršem ali partnerjem, medtem ko moški zgrešijo tudi najbolj očitne znake razburjenosti, jeze ali strahu,« nadaljuje.

»Za ljudi, ki trpijo za avtizmom, razvojno motnjo, je značilno nezanimanje za soljudi in fizično okolje, poleg tega pa imajo težave pri sporazumevanju in čustvenem povezovanju z ljudmi. Dr. Baron-Cohen verjame, da imajo avtisti 'izredno moške možgane', kar je morda povzročila izpostavljenost visokim ravnem testosterona v maternici. Avtizem je torej skrajni primer običajnega moškega pomanjkanja empatije,« piše.

»Ni presenetljivo, da razlike med moško in žensko dovzetnostjo za neverbalne znake pogosto zanetijo prepire. Vi ste prepričani, da se vaša čustva očitno odražajo na vašem obrazu, on pa jih komaj opazi! Ženske pogosto ujezi nezmožnost moških, da nas preberejo. Če se kujamo, ne odgovarjamo, jočemo, odvihramo skozi vrata ali smo videti prizadete, pričakujemo odziv, toda prepogosto ga ne dočakamo. Takrat se seveda počutimo zelo osamljene. 'Ne znam ti brati misli,' nam obupano in naveličano reče partner, ko mu predstavimo dokaz, da ne posveča dovolj pozornosti našim čustvom.

Res ga torej ni pravično kriviti, če ni znal prebrati neverbalnih znakov, s katerimi ste mu sporočili svoje razpoloženje, kajti to ni nekaj, za kar je naravno nadarjen! Če ga krivite, ker jih je zgrešil, je to podobno kot igra skrivalnic z nekom, ki je že šel domov. Če želite imeti učinkovito komunikacijo z moškim, si morate zapomniti, da on ne zna tolmačiti vaših neverbalnih znakov in signalov tako dobro, kot znate vi tolmačiti njegove,« poudarja.