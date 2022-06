Duhovna modrost: zavedanje proti skrbem

Človeško telo je sestavljeno iz svetlobe in energije, ne živimo v zgolj materialnem svetu, poleg tega pa smo veliko več kot samo telo, pravijo guruji. Bolj prepoznamo svojo resnično naravo, bolj intuitivno se lahko povežemo z vesoljem, kar vpliva na zdravje.

Materialistični pogled na svet zanika medsebojno povezanost vsega in zagovarja ločenost, kar je v nasprotju z modrostjo starodavnih kultur, ki pravijo, da je naš fizični svet v resnici samo zelo ozek spekter vsega, kar obstaja. In ker smo že od rojstva navajeni, da je tako, verjamemo, da je to vse, kar je.

Aborigini imajo drugačno kulturno prepričanje – čas, preživet v sanjah, je zanje glavni center njihovega življenja. Vidijo enak fizični svet kot mi, a ga dojemajo drugače. Enako učijo budistični menihi – da je svet iluzija in nam možgani nudijo izkrivljeno vizijo resničnosti. Ko umremo, možgani ugasnejo in spet dobimo širši vpogled v resničnost.

Vsi pa poudarjajo, da če spoznamo, da nas energijska povezava s stvarstvom lahko zdravi in uravnovesi, odpadejo vse skrbi, da bomo lahko ozdraveli, le sprostimo se in sledimo intuiciji.

Ko se znebimo stresa in skrbi, lahko zdravilna moč svetlobe samodejno deluje v našem življenju, telo pa opravi tisto, za kar je ustvarjeno. Samo pustiti mu moramo, da s svojo naravno inteligenco popravi napake, pri tem pa se ne vmešavamo v proces.