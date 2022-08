Duhovna modrost: z zvokom v ravnovesje

Zvočna kopel, ki jo terapevti izvajajo predvsem z gongi, pa tudi z drugimi inštrumenti, pomaga umiriti um in sprostiti telo. Pri tem zdrsnemo v občutek, podoben lebdenju, možgani se naravnajo na frekvenco, podobno tisti pred spanjem, in postopoma se povežemo s podzavestjo. Prav to nam omogoča, da s pomočjo vibracij, v stanju spremenjene zavesti, vplivamo na svoje odločitve, cilje in namere, ki se, če so zapisane tudi v podzavesti, hitreje uresničujejo.

Resonanca pomaga pri odpravi čustvenih blokad, zato je odlična za premagovanje depresije, stresa, negativnih občutij, kot so jeza, osamljenost, strah. Na telesni ravni se frekvence zvoka prenesejo na organe in telesne celice, v katere vnašajo izvorno vibracijsko kodo, ki pospeši obnavljanje in vzpostavlja ravnovesja, pravijo terapevti. Okrepi se imunski sistem, pospeši prekrvitev, spodbudi delovanje organov.

Uravnata se tudi obe možganski polovici, kar vpliva na sposobnost učenja in pomnjenja ter ustvarjalnost. Tudi telo namreč deluje na energijskih ravneh, ki vibrirajo na določeni frekvenci. Zaradi naporov vsakodnevnega življenja se pojavijo motnje in blokade, ki pa jih odpravlja gong, ki ustvarja zvok po načelu zlatega reza.

Zvočne terapije lahko izvajamo tudi s tibetanskimi pojočimi skledami. FOTO: Microgen/Getty Images

Pri zvočnih terapijah z gongi bi lahko kot glavne prednosti izpostavili predvsem to, da gre za celostno zdravljenje tako na fizični kot tudi energijski ravni, pri čemer ni nobenih stranskih učinkov.

Lahko dosežemo popolno sproščenost, lahko pa se med terapijo pojavi tudi kakšna napetost ali prebudi blokada, ki pa jo je treba samo predati zvoku ali mu dopustiti, da zadevo prečisti in transformira.

Gongi, ki jih imenujejo inštrumenti kraljev, se sicer uporabljajo že vsaj 2000 let, prvi naj bi izhajali iz bronaste dobe, ko so se pojavili v Mezopotamiji. Kralji in vodje so imeli vedno ob sebi mojstre zvoka, saj so se zavedali, da gongi odpirajo pretok energije skozi čakre ter jih lahko spravijo v globlja stanja zavesti z vizijami in videnji.

Po starodavnih mitih naj bi sveti gongi vsebovali celo kose meteoritov z neba. V azijskih družinah je gong od nekdaj predstavljal statusni simbol in prinašal moč in bogastvo. Uporabljali so jih tudi na Kitajskem in v Tibetu kot pripomoček za meditacijo.

Narejeni so iz mešanice kovin, največ bakra in kositra, z dodatki srebra, niklja, železa in cinka. Tradicionalni način izdelave je dolgotrajen postopek, pri katerem se lahko tudi do stokrat izmenjajo segrevanje, hlajenje, kovanje, uglaševanje in loščenje. Po uglaševanju gong nekaj mesecev počiva, da pridobi pravi zven, pa lahko traja tudi od 20 do 30 let.