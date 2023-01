Duhovna modrost: vse je stvar odločitve

Na energijski ravni lahko upravljamo situacije, v katerih se znajdemo, saj nenehno vstopamo v realnosti, polja drug drugega. In če realnost drugih ni v harmoniji s tabo, doživljaš kaos. Ne ustvarjaš ga sam, gre za tvojo reakcijo na realnost drugih. Nekdo lahko denimo nenehno ustvarja konflikte in je v drami, ker uživa v adrenalinu, nam pa se v tej realnosti meša, toda ko spoznamo, da smo v njegovi realnosti, in se odločimo, da ne želimo doživljati drame v svoji resničnosti, se samo sprostimo in dihamo.

Skozi polja oziroma resničnosti se premikamo čustveno, ne mentalno. Energija in situacija se spremenita, če samo sedimo v svojem prostoru v miru in dihamo. V situacijo se ne vpletemo, ne reagiramo, samo zavedamo se svojih čustev, smo v stiku s svojim notranjim glasom in dihamo.

Stvari, ki se nam dogajajo, so vedno naša odločitev, sprememba pride, ko se odločimo zanjo. Ljudje pravijo, da sovražijo službo, a se odločajo, da so tam. In šele ko spoznajo, da je to njihova odločitev, so opolnomočeni, ne več žrtve okoliščin. Ko se nekdo pritožuje, ga mirno poslušamo, nato pa povemo nekaj lepega o njem. Če poudarimo nekaj dobrega o človeku, ne pa poglabljamo občutek, da je žrtev, se energija nenadoma spremeni. Ko se spremeni energija, se tudi situacija.

Enako se zgodi, če misliš, da je tvoje življenje težko – potem tudi je, če pa si hvaležen, bo prišlo še več čudovitih stvari, saj resničnost sledi misli. Če poznamo energijske zakone, nam torej ni treba nujno pustiti službe, že naše zavedanje lahko spremeni energijo, posledično nas življenje samo odnese drugam. Ali spremenimo frekvenco prostora zavestno, s tem da se smehljamo, pohvalimo sodelavce … Seveda moramo vzdrževati novo stanje in premisliti, kako smo sami povezani z nastalo situacijo. Ko stvari ozavestimo, se situacija spremeni.