Duhovna modrost: vse je energija

Ko uporabiš intuicijo, ne uporabljaš mentalnega procesa, ki si ga vajen in ga poznaš, torej analitične leve strani možganov. Si v neposredni povezavi z višjim, v zlitju z življenjem – ne uporabiš toliko čustev, ampak senzorično občutenje, ki je na bazični ravni glas duše ali žarnica v glavi, občutek vibracije, kurja polt, lahko samo vedenje.

To so signali, ki ti povejo, ali je nekaj varno in resnično ali nevarno in neprimerno zate ali ni resnično, telo nam samo pove te stvari. Bolj senzibilni ko postanete, bolj subtilna bo informacija, s katero se lahko povežete.

Namen vsega je razvoj, evolucija. Duhovni učitelji poudarjajo, da v negativni situaciji ni nič negativnega, to so samo podatki, ki nam pokažejo, glej, tako lahko porabiš vse za svojo duhovno rast. Kljub intuiciji pa ne moreš preprečiti dogodkov, dobiš jih v vsakem primeru. Ko stojiš odločno v svoji energiji in prideš v bližino obupne osebe, se lahko spustiš na njeno raven, toda lahko greš tudi hitro nazaj – gre za odločitev, da se vrneš v svojo domačo frekvenco, stanje, ko uživaš v sebi.

Seveda lahko uskladiš svojo vibracijo z ljudmi, ki so nesramni, negativni, žrtve, kritični, lahko čutiš, kar čutijo oni, kot da se dušiš in trpiš, ampak moraš se naučiti prepoznati tudi, kdaj te odnese iz lastnega centra. In ko to opaziš, se ustaviš in si rečeš, da se ti ni treba tako počutiti, saj si sami izberemo vibracijo, ki se ujema z njihovo, zato nam ni treba početi tega. Lahko gremo nazaj v tisto, kar želimo čutiti. Imamo možnost izbire, da se uskladimo z vsem, kar čutijo drugi, ali osvojimo navado nenehnega osrediščenja nazaj v svojo energijo.