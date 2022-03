Duhovna modrost: V spolnosti prehaja energija

Erick Pepin, duhovni učitelj, pravi, da ženska lahko dobi energijo od moškega, s katerim je bila kdaj intimna, četudi je ta daleč stran. Pojasnjuje: »Ko je ženska intimna z moškim, v trenutku orgazma sprejme moško energijo. Po tem jo za vedno pozna in jo lahko upravlja. Moški ji je pustil svojo kodo, energijski odtis. Ko se ženska samozadovoljuje in misli nanj, lahko prikliče v zavest njegovo frekvenco in njegova energija steče k njej.«

Če moški masturbira z mislijo na žensko, projicira svojo frekvenco nanjo, njegova energija pa teče k njej. Zato Pepin svetuje, naj moški pri tem raje mislijo na žensko, ki je ne poznajo osebno. »Nadzor in poželenje sta dve plati iste medalje. Prek poželenja tudi ženske izvajajo nadzor nad moškimi. Ženske si želijo, da si jih želite – tudi to je oblika nadzora. Ženske vas privlačijo. Hrepenijo po tem, da si jih želite. Lahko vas pokličejo. Ko so v tem stanju zavesti, delujejo kot sirene. To je ženski nadzor,« pravi.

Ženske moške privlačijo k sebi, in ko so v tem stanju zavesti, delujejo kot sirene. FOTO: Grinvalds/Getty Images

A ne gre za to, da želijo ženske energijsko izsesati moške. »Naj vam ne bo nerodno – vzemite si energijo od moškega, postanite mladostne in lepe. Vplivala bo na vas genetsko in na celični ravni. Upočasnila bo staranje. Dobile boste novo moč.« Moškim pa sporoča: »Zavedajte se, da ima sperma v sebi vašo energijo. Tudi ko gre iz vašega telesa, nosi vaš odtis. Vsebuje podatke o vas, vašem DNK, prednikih, ki sestavljajo vašo genetiko. Ženske ne jemljejo vaše energije, ker bi se želele okoristiti z njo, sprejmejo jo z delom sebe, ki želi ustvariti nekaj novega v svojem telesu.«