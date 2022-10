Duhovna modrost: uravnovesite štiri čakre

Prvo čakro si lahko pomagate uravnovesiti s športno aktivnostjo v naravi, hodite bosi, vrtnarite, masirajte si stopala, ustvarjajte z otipljivimi materiali, denimo z glino. Plešite, nosite veliko rdeče barve – perilo, šminko, posteljnino … Drugi čakri koristijo plavanje, kopanje, turška savna, sprehodi ob vodi …

Dovolj pijte, spodbujajte svojo ženskost, oblecite se v oranžna oblačila. Poskusite biti ženstveni in zapeljivi. Sončni pletež je povezan s soncem, zlato rumeno svetlobo in močjo. Nosite zlat nakit, varno se nastavite soncu. Obdajte se z rumeno in svojim simbolom, levom, ki uteleša moč. Povežite se z energijo ognja – kamin, sveče, žar … Delajte na samozavesti, učite se odločnosti.

Četrto čakro spodbujajo zelena narava, zelena oblačila, zeleni predmeti in stene stanovanja. Gojite lončnice, omislite si vrtiček. Odprite se čustvom, imejte radi ljudi, ki so vam blizu. Omislite si hišnega ljubljenčka in povejte drugim, da jih imate radi. Berite ljubezensko poezijo in glejte romantične filme.