Duhovna modrost: to so nasveti gurujev za te krizne čase

Svet se vedno hitreje spreminja, kar povzroča tesnobo in strah pri veliko ljudeh. A guruji mirijo, naj nas ne skrbi, kajti vse, kar se dogaja, je bilo načrtovano.

Namen tega obdobja je, da gremo iz vsega, kar nas kontrolira. Če ubogamo in sprejemamo vse, kar nam rečejo, da se dogaja v svetu, ne moremo sami upravljati svoje realnosti, prav tako se ne moremo umiriti. Zazreti se moramo vase in pogledati, kako delujemo, ter začeti pri tem, kako sami upravljamo svoje življenje. Ko smo v ravnovesju, lahko sami upravljamo svoje misli, čustva, telo, dušo, vse, kar je v našem telesu. Vse, kar se dogaja okoli nas, vse zunanje tako ne bo imelo nobenega učinka na nas.

Prav tako se moramo v času, v katerem smo zdaj, naučiti, da ne pustimo, da nas kdor koli nadzoruje. Sami moramo kontrolirati sebe in sami upravljati svoje življenje, misli, čustva. Ko bodo želeli kontrolirati ljudi, ki jim ne dajo nadzora, bodo izgubili. Tako tudi mi ne kontrolirajmo nikogar, izhajajmo iz sebe, saj nas ne bo mogel nihče kontrolirati.

Najpomembnejše za nas v situaciji, v kateri smo, je, da sami skrbimo zase, se imamo radi in smo iskreni do sebe. Vedno se učimo, ne dovolimo, da ljudje manipulirajo z nami, da delamo, kar želijo. Narediti moramo, kar si želimo sami. Vse, kar delamo, delajmo z ljubeznijo in prijaznostjo. Tako ne bomo postali robot, ki se ga da kontrolirati. To namreč zdaj želi veliko ljudi – kontrolirati druge, da so njihovi sužnji.

Ne bodite sužnji drugih! Bodite, kdor ste, in upravljajte svoje misli, da boste razumeli, kaj je svoboda, kako se jo čuti. Ljudje imamo svobodno voljo in lahko izbiramo, kar želimo mi. Ne, kar želijo drugi. Bodite to, kar ste, tako boste prosti vsega, kar bi vas želelo kontrolirati. Poskrbite zase in ne prepuščajte se pravilom drugih.