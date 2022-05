Duhovna modrost: telo se lahko samo zdravi

Če enkrat, dvakrat na leto zbolimo, ni to nič slabega, pravijo zdravilci, saj nam telo s tem samo pokaže, da se moramo ustaviti, in če počivamo, simptomi minejo v kakem tednu. Če ignoriramo sporočila telesa in se ne ustavimo ali se le natrpamo s tabletami, se bolezen zlahka ponovi, saj telo dodatno obremenimo, namesto da bi mu omogočili, da zadiha in se spočije.

Vsako človeško telo ima sposobnost samozdravljenja, ko je bolno in pride iz ravnovesja, a potrebuje neki zunanji vpliv, ki ga spravi nazaj. Sami pa smo odgovorni za to, koliko smo v ravnovesju. V resnici si sami povzročamo težave, čeprav običajno za to krivimo druge in okoliščine ter se tega ne zavedamo, opozarjajo guruji.

Bolezni so lahko povezane z našim načinom razmišljanja. Artritis je značilen za ljudi, ki ne spustijo zamer, težav, preteklosti, se jih oklepajo, želijo imeti vse pod nadzorom, podobno je s težavami s kostmi in sklepi. Pri multipli sklerozi ljudje držijo stvari v sebi in jih premlevajo, pravijo guruji. Raka podpira sovraštvo do drugih in sebe, a tudi zemeljska, vodna, kozmična sevanja, ki smo jim dolgo izpostavljeni. Telo tako zboli, ker se ne more obnavljati, izpostavljajo.

Hkrati svarijo, da moramo biti pozorni na to, komu dovolimo, da vstopi v naše biopolje, saj ga hitro lahko napadejo energijski vampirji in pijavke. Ko nam drugi namečejo svoje težave, nas lahko namreč s tem črpajo, energije imamo tako manj, hitreje jo trošimo, kar se prej ali slej pokaže tudi na fizični ravni kot bolezen. Tudi če ljudje okoli nas niso zavestno pijavke, to vseeno počnejo.

Za zaščito je najpomembnejša naša psihična zapora, torej odločitev, da tega ne dovolimo, fizično pa enostavno prekrižamo noge in človeku ne pustimo do sebe in svoje energije. Ko energijski vampir ne dobi hrane od nas, bo odnehal. Moramo pa se zavedati, da smo tarča, na prvo mesto postaviti sebe ter poskrbeti zase.