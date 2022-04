Duhovna modrost: spremenite svojo paradigmo

Smo v času prehoda iz starega v novo, ko spuščamo poznano in udobno življenje ter se podajamo v neznano, kar je lahko strašljivo in vznemirljivo hkrati – sami se odločite, kako boste gledali na to. Ko vas torej preplavlja plaz različnih misli, ki vas vznemirijo, se vprašajte, kaj ga je spodbudilo. Ste gledali poročila?

Brali novice? Govorili z negativno osebo? Niste dovolj spali? Ste v stresu in preobremenjeni v službi? Vas muči kaj drugega? Prepoznajte vzorec za svojim razmišljanjem ter opazujte, kako vas omejuje, če mu pustite, da se kotali kot snežna kepa.

Hkrati odpravite preproste vzroke za neravnovesje. Če bedite dolgo v noč, si recimo s tem sabotirate trden spanec. Če želite, pišite dnevnik, ki se vam bo pomagal osredotočiti in prepoznati trenutne misli in čustva, se soočiti z njimi in jih spustiti.

Svojo paradigmo delovanja lahko spremenite le tako, da ne zanikate svoje bolečine, ampak se jo naučite obiti. Ko se premaknete iz zunanjega v svoj notranji svet, dobite uvide in se povežete s sabo, tesnoba pa se umakne miru in zadovoljstvu. Čustveno pomiritev lahko dosežete tudi tako, da se zavedate, da ste v vsakem trenutku varni, čeprav živimo v negotovih časih, in da bo tudi to minilo.