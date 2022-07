Duhovna modrost: Spremenite sebe in življenje

Odlično je, če nas drugi pohvalijo, toda če smo odvisni samo od tega, se slej ko prej znajdemo v slepi ulici. Šele ko smo notranje neodvisni od drugih, smo namreč lahko resnično zadovoljni.

Srečate kolegico, ki vam pripoveduje o svojem končno uresničenem uspehu. »Že dolgo sem gojila to idejo, zdaj pa sem jo končno uresničila,« pravi, pri tem pa žari od navdušenja, ker je stopila v ospredje in dosegla svoj cilj. Medtem ko toliko ljudi stoji na mestu in si ne upa pokazati svojih talentov in sposobnosti, ker za to potrebujejo zagon, voljo in motivacijo. Ste morda med njimi tudi vi?

Kaj če bi tudi sami poskusili narediti nekaj, kar si res želite. Veste, za kaj si v resnici prizadevate? Vaše slikarsko stojalo sameva v kleti in na rolerjih se nabira prah? Pri tem pa seveda ves čas čutite, da vašemu življenju nekaj manjka, da ste neizpolnjeni. Toda kaj? Odkrijte, kaj je tisto, po čemer hrepenite.

Na neki točki se vam morda celo zdi, da ste kronično nesrečni, tako zasebno kot poslovno. Hromi vas strah. V tem »napol mrtvem« stanju lahko vztrajate leta ali se z najnižje točke odženete od tal in zagledate luč na koncu tunela. V nekem trenutku namreč razmišljanje, da je najbolje, da vse ostane, kot je, preprosto ne zdrži več. Toda da spremenite življenje, morate najprej spremeniti sebe. Za to pa potrebujete pogum in vero v to, da vam bo uspelo.