Duhovna modrost: Smo žrtve usode ali imamo svobodno voljo?

Usodo so iz položaja zvezd razbirali že v Mezopotamiji in Babilonu, in čeprav danes astrologija velja za psevdoznanost, so astrologi stoletja svetovali vladarjem - sloviti John Dee je denimo določil datum kronanja kraljice Elizabete I. in jo opozarjal na težka obdobja, ki jo čakajo.

Današnji astrologi pogosto poudarjajo, da ne gre za napovedovanje prihodnosti, ampak predvidevanje trendov, nakazovanje smeri razvoja dogodkov. Smiselno je izbrati dobrega in izkušenega astrologa, saj se lahko hitro zmotiš, poleg tega je treba biti posebno vešč povezovanja različnih elementov, interpretacije in sklepanja.

Planeti, hiše in povezave med njimi imajo namreč več pomenov - dobri vplivi, vezani na peto hišo, lahko na primer prinesejo novo ljubezen, nosečnost, ukvarjanje z ustvarjalnim projektom, spodbudne dogodke v življenju otrok … Ker je simbolika večplastna – kako se bo v določenem obdobju izrazila, pa pogojuje tudi rojstna karta –, so dobesedne napovedi lahko zavajajoče. Je pa astrologija odličen način za odkrivanje svojih prednosti in slabosti, ugotavljanje, v kakšnem obdobju smo, kaj nas učijo določeni dogodki, kako se s kom ujemamo ...

Po drugi strani velja prepričanje, da sami ustvarjamo svojo prihodnost. Kvantni fiziki dokazujejo, da prihodnost ni vklesana v kamen. Res je, da pridemo na svet z okvirno začrtano nalogo, pravijo, a ne gre za popolno ujetost v predvideni scenarij.

Namenimo se na primer premagati strah pred zapuščenostjo, ki korenini iz preteklega osirotelega življenja. Ali si zastavimo preizkušnje in okolico, ki bo pritiskala na nas, da postanemo bolj odločni. Toda še vedno se lahko vkopljemo na mestu in ne usvojimo lekcije. Lahko se izognemo poti, ki smo si jo zastavili. Življenje je kot virtualni računalniški program, drevesnik odločitev, verjetnosti. Možnost določenega rezultata, na primer da spoznaš bodočo ženo in imaš otroke z njo, je 75-odstotna. Deset odstotkov je možnosti, da se bo to zgodilo pozneje, po drugi poti z več ovinkov. Hkrati imaš tudi 15 odstotkov možnosti, da je ne boš nikoli spoznal in živel povsem drugačno življenje.

Naše odločitve vplivajo na razvoj naše prihodnosti. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Če boš nenehno sprejemal odločitve proti ljubezenskim razmerjem, je ne boš spoznal in ne boš opravil te lekcije, kar ne pomeni, da je to narobe. Sami se odločamo in oblikujemo svojo resničnost, naše izbire narekujejo našo prihodnost. Če so škarje in platno vsak trenutek v naših rokah in je tudi usoda spremenljiva, torej nima smisla, da jemljemo napovedi za kaj drugega kot vpogled v trenutno situacijo. Napovedovalci prihodnosti naj bi nas tako opomnili, da vse mine, da se bomo počutili bolje in da imamo dovolj moči, da gremo naprej.