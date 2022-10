Duhovna modrost: škodljivi presežki energije

Večina škodljivih navad in odzivov vztraja, ker se ne znamo drugače rešiti odvečne energije. Šele ko prebudimo svoje prave želje in potrebe, smo se zmožni rešiti nezdravih odnosov, prisilnih dejanj, neustavljivih impulzov in odvisnosti. Da bi ostali povezani s svojim pravim jazom, se moramo znati rešiti stresa.

Razbremenitev je za zahodnjake namreč zelo pomembna zaradi našega načina življenja. Na mestu blokad v avri se kopičijo presežki energije, in le če se je znebimo na zdrav način, ne bomo izbruhnili na druge, težili k odvisnostim ter bomo omilili svoje čustvene vzpone in padce, hkrati pa se izognili kroničnim boleznim in bolečini.

Do presežkov energije v našem sistemu pride zaradi preobremenjenosti, stresa ali prenosa energije drugih na nas. Gotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste tolažili obupanega, ki se je po pogovoru z vami počutil bolje, vi pa ste bili kot izžeta cunja. Njegova negativnost namreč ni kar izginila, samo prenesla se je na vas.

S presežki energije duhovni učitelji povezujejo kronične bolezni in raka, predvsem pri ljubečih ljudeh, ki prevzemajo težave od drugih. Ključno je namreč, da v svojem sistemu ne zadržujemo več energije, kot je lahko obvladamo. Celo ljubeča in miroljubna energija drugih nam lahko škodi, če je je zaradi dodatnega vnosa preveč v našem sistemu. Stres drugih nas obremeni, če imamo zaradi njega več energije, kot je zmoremo nositi, sicer smo mu kos in ga predelamo. Preobremenjeni postanemo, ko je prevzeti stres močnejši od našega miru.

Enako velja za vse vrste energije – ne sme je biti preveč, ker je ne moremo predelati. Zato je še kako pomembno, da najdemo način, kako uravnati svojo energijo, npr. s športom, različnimi duhovnimi tehnikami, sprehodom v naravo, duhovnimi vajami …