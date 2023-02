Duhovna modrost: skalarna energija, s katero se je ukvarjal že Nikola Tesla

Pri energijskem zdravljenju lahko delujemo z dvema viroma energije, pravijo guruji, s prano in skalarno energijo, s katero se je ukvarjal že Nikola Tesla. Če kombiniramo ti dve vrsti univerzalne energije, je učinek neverjeten - osredotočenost, umirjenost, prebudi se telesu lastna inteligenca, sledijo lahko ozdravitve.

Skalarna energija izhaja iz neizčrpnega vakuuma v vesolju, ne da se je meriti ali zaznati, medtem ko prana prihaja od sonca, hrane in drugih naravnih elementov. Ko ju povežemo, spodbudimo tako čakre, ki sprejemajo prano, kot skalarne cone – točke, na katerih skalarna energija vstopa v telo. Da se lahko povežemo s skalarno energijo, morajo biti aktivirane in povezane, nato pa se lahko priklapljamo nanjo sami ter jo uporabljamo za zdravljenje živčnega sistema, hormonskega neravnovesja, povečanje odpornosti, omilimo lahko bolečino in stres …

Največ alternativnih tehnik zdravljenja dela s prano, ker človeštvo ne zna dostopati do skalarne energije. Prano dobivamo iz okolja, tudi s hrano, a gre za omejen energijski vir, ki se sčasoma iztroši. Skalarna energija pa je nad prano ter izhaja iz vakuuma. Tesla jo je bil sposoben črpati iz njega ter jo spremeniti v elektriko, torej v fizično energijo. Če jo znamo vsrkati, jo lahko naše telo uporabi, dostopamo do neskončnega potenciala, ki daje življenju več namena, inteligence, čudežev in zdravljenje.

Skalarna energija je odlična tudi za zaščito prostora oziroma pred negativnostjo iz okolja, saj se ne zavedamo, koliko je poberemo iz okolja, na primer pri opravljanju, kako pogosto tudi sami generiramo škodljivo energijo s svojimi mislimi. Že pogovor z negativno osebo nas lahko okuži, energija drugih se prenaša na nas pri masaži … V človeški naravi je, da ustvarjamo negativno, in ko se to izrazi zunanje, zbolimo.

Če razumemo bistvo stvari, ritem energije in polarnost vsega, težave in strahovi odpadejo. FOTO: Nikkizalewski/Getty Images

Večina alternativnih tehnik, denimo reiki in ponovna povezava, temelji na prani. Tudi naš um je povezan s prano, a ker se vibracija planeta spreminja in delujemo na višji ravni zavesti, lahko preklopimo na mehkejšo energijo, s katero laže zdravimo druge in sebe. Skalarna energija nam na splošno spreminja življenje na bolje, saj, ko se povežemo z njo, spreminjamo energijo okolja, dvigamo svojo vibracijo in ljudje okoli nas občutijo razliko. Zdravljenje ni le fizično, ampak tudi duhovno, psihično, celo finančne težave se rešijo, ozdravi se karma. Ne odpadejo vse lekcije, a ne trpimo več, ker smo spremenili energijo. Drugače rešujemo težave, ker jih drugače razumemo, vidimo širšo sliko, zato laže najdemo rešitev in spustimo, kar ni namenjeno.

Ne zapravljamo časa s prepiri in dovolimo stvarem, da samo so, z drugačnim pogledom nanje nismo več ujeti v dogajanje. Če razumemo bistvo stvari, ritem energije in polarnost vsega, težave in strahovi odpadejo. In če zaznamo frekvenco nečesa, lahko razumemo, da je na primer jeza energija, prav tako kot veselje, le polarnost zamenjamo, torej spremenimo vibracijo jeze v veselje. Tako lahko preobrnemo vsako stvar, tudi revščino v obilje.