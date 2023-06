Pomoč pri reševanju težav v ljubezni

Preprosta, a močna spodnja tehnika vam lahko pomaga privabiti sorodno dušo, zaceliti razbito razmerje, priklicati bivšega nazaj, razrešiti težave v obstoječem razmerju in se pobotati.

Nabavite roževec, saj je to kristal, povezan z ljubeznijo, po možnosti obesek iz njega na verižici, ki visi nad vašim srcem, na srčni čakri. Energija vaše srčne čakre bo presevala skozi kamen in v vesolje nenehno pošiljala vibracije ljubezni. Rešile se bodo težave v odnosih, bivši se bo vrnil, energija bo stekla, odprlo se vam bo srce in pripravljeni boste partnerju ali bivšemu oprostiti napake in spodrsljaje, bolj sočutni, ljubeči in razumevajoči boste.

Najprej morate roževec nevtralizirati – za to uporabite naravno sol. Nikoli ne veste, čez koliko različnih rok je šel pred vami in katerih energij se je med tem navzel. Kamen zakopljite v sol za 24 ur, da izniči energije prejšnjega lastnika, nato ga lahko uporabite. Druga možnost je, da ga deset minut spirate pod hladno tekočo vodo.

Ko ga vzamete ven, položite kamen med dlani in ga v mislih programirajte na svojo namero. Recite na primer: Potrebujem tvoje moči in energijo, da pritegnem svojo sorodno dušo; Kličem tvoje moči, da mi pomagaš rešiti težave med mano in bivšim; Prosim, da mi s svojo močjo in energijo pomagaš, da pride moj ljubi nazaj v moje življenje v moje najvišje dobro; Prosim, da mi s svojo močjo pomagaš vzpostavljati bolj ljubeče odnose. Kadar ga programirate za priklic bivših partnerjev, ne pozabite le na to, da morate vedno uporabiti dodatek »v moje najvišje dobro«, sicer delujete proti njihovi volji, kar pa ustvarja slabo karmo.