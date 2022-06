Duhovna modrost: razširjena zavest

Ne živimo vsi v isti resničnosti. Tvoj svet, tvoj pogled, tvoja resničnost so zgrajeni v tvojem umu, z informacijami, ki si jih sposoben naložiti. Nekateri ljudje imajo ožje zavedanje in lahko sprocesirajo manj informacij v istem času, zato je tudi njihov svet preprostejši, z manj možnostmi.

Bolj ko razširiš zavedanje, več informacij se lahko prenese in tvoja resničnost postane bogatejša, z več možnostmi, duhovni učitelji pojasnjujejo, zakaj se včasih zdi, kot da živimo v popolnoma različnih svetovih, z drugačnimi vrednotami in prepričanji.

Preteklost, sedanjost in prihodnost so prav tako samo informacije, zato jih lahko kadar koli spremenimo, poudarjajo. Prihodnost je fluidna, odprta, ni vklesana v kamen, tudi preteklost lahko spremenimo, če se vrnemo vanjo. Šamani celo pravijo, da če se pozdraviš v sedanjosti, boš ozdravil sedem generacij nazaj in naprej, saj razumejo, da se vse dogaja v sedanjem trenutku, v katerem lahko spremeniš katero koli informacijo.

Če želiš zdravljenje, moraš preprosto prenehati nalagati 'bolezen' in začeti nalagati informacijo zdravja. To pa lahko storiš le, če si zavesten. Večina ljudi namreč spi in se ne zaveda, kaj se jim dogaja. Prebujanje pomeni prevzemanje odgovornosti za dogajanje v svojem življenju.